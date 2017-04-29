مقتل عنصرين من القاعدة في غارة أمريكية جنوب اليمن

قتلت غارة أمريكية نفذتها طائرة بدون طيار، اليوم السبت، عنصرين من تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة شبوة جنوبي اليمن، كما أسفرت الغارة أيضًا عن إصابة عنصر ثالث بجروح.



واستهدفت الغارة مركبة كانت تقل الثلاثة في مديرية الروضة غربي المحافظة.



وكانت غارة أميركية مماثلة قتلت في الـ 24 من أبريل الجاري 5 من عناصر التنظيم في المحافظة ذاتها، وفي الـ19 من فبراير الماضي قتل هجومان أمريكيان 5 من عناصر التنظيم في اليمن.



ويذكر أن وزارة الدفاع الأميركية أكدت تنفيذ أكثر من 70 غارة جوية في اليمن منذ 28 فبراير الماضي.